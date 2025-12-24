В Югре за проезд «зайцем» придется заплатить не 100, а 3000 рублей

В Югре существенно вырастут штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. Накануне депутаты думы автономного округа утвердили новые меры ответственности для пассажиров, которые ездят «зайцем». Согласно принятым изменениям, первый случай проезда без билета обойдется нарушителю в 3 тыс. рублей. Повторное нарушение будет стоить уже 5 тыс. рублей, сообщает канал «Стройкомплекс Югры».

Необходимость ужесточения санкций в регионе объясняют тем, что действовавшие ранее штрафы — от 100 до 800 рублей — были одними из самых низких в стране и фактически не сдерживали нарушителей. Контролеры фиксировали сотни безбилетников, которым было проще заплатить символический штраф, чем приобретать проездной документ.

Новые размеры штрафов приводят окружное законодательство в соответствие с практикой крупных городов и соседних регионов, где санкции за безбилетный проезд уже давно исчисляются тысячами рублей и показали свою эффективность, заметно снизив число нарушителей.

Решение об увеличении штрафов поддержали главы муниципалитетов, общественные организации и депутаты окружной думы.