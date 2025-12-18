​В Югре утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте на 2026 год

Стоимость поездок в городских и межмуниципальных автобусах в Югре с 1 января 2026 года изменится. Это следует из приказа Региональной службы по тарифам Югры, имеющегося в распоряжении «Вестника Сургутского района».

Согласно документу, предельный максимальный тариф на перевозку пассажиров в городских автобусах категории «М3» (крупные автобусы на основных маршрутах) составит 37 рублей за одну поездку вместо действующих сегодня 34 рублей. Для транспортных средств категории «М2» (автобусы меньшей вместимости, в том числе микроавтобусы) стоимость одной поездки установлена на уровне 41 рубля.

Для междугородних и межмуниципальных маршрутов тарифы определены в расчете на один пассажиро-километр:

– для транспорта общего типа с жёсткими сиденьями — 3,45 рубля;

– для транспортных средств с мягкими откидными сиденьями — 4,40 рубля.

Полную стоимость билета на таких маршрутах можно будет рассчитать, умножив протяжённость поездки в километрах на установленный тариф. Новый порядок и размеры платы будут действовать в период с 1 января по 31 декабря 2026 года.