Синоптики предупредили жителей Югры о гололедице и усилении ветра

Эти выходные в Югре пройдут со снегом, морозом и скользкими дорогами. Об этом рассказали в Ханты-Мансийском ЦГМС.

В субботу, 13 декабря, в округе ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный снег, а ночью в северо-западных и центральных районах осадки могут усилиться. Водителям стоит быть внимательнее − на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Ночью температура воздуха составит -7…-12 градусов, при прояснениях похолодает до -15…-20. Днем будет -5…-10 градусов, местами до -15.

В воскресенье, 14 декабря, синоптики прогнозируют небольшой снег и облачность с прояснениями. На отдельных участках дорог по-прежнему возможна гололедица. Ветер сменит направление на восточное, 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до -11…-16 градусов, при прояснениях − до -18…-23. Днем ожидается -6…-11 градусов, местами до -18.

В Сургуте, по информации Gismeteo, выходные пройдут без погодных сюрпризов. В субботу днем ожидается около -7…-9 градусов, к вечеру и ночью похолодает до -13. В воскресенье температура будет держаться в пределах -11…-13 градусов в течение суток. Возможен небольшой снег, ветер − слабый.