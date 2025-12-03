В Югре прокуратура планирует вернуть 5 млн рублей, которые выписал себе один из глав

Прокуратура Югры добилась возврата в бюджет пяти миллионов рублей, которые глава Нижневартовского района Борис Саломатин, по версии ведомства, неправомерно назначил себе в виде премий и выплат за работу в праздничные выходные дни в 2021-2022 годах. Как установлено надзорным ведомством, он распорядился о начислении себе этих средств, минуя думу района, которая должна была согласовывать такие выплаты, пишет stribuna.ru.

«Самостоятельное принятие решений о выплате себе денежных средств за достижение показателей, носящих оценочный характер, является проявлением личной заинтересованности, которая прямо влияет на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление данным лицом своих должностных полномочий», – отметили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Районный прокурор направил в суд иск о признании спорных выплат недействительными, и суд его удовлетворил. Чиновнику предстоит вернуть полученные средства в бюджет.