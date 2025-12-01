В Югре появились две новые спортивные федерации

В Югре аккредитовали две новые спортивные федерации – армрестлинга и тхэквондо ГТФ. Решение об их официальном статусе принял департамент физической культуры и спорта автономного округа, пишет sitv.ru.

В ведомстве пояснили, что аккредитация открывает для организаций новые возможности. «Теперь они получают право на законных основаниях формировать сборные команды региона для выступления на всероссийских и международных соревнованиях, проводить турниры высокого уровня, а также заниматься подготовкой тренеров и судей», — отметили в депспорта Югры.

Аккредитация стала логичным шагом, отражающим развитие этих видов спорта в регионе. По данным департамента, армрестлинг в Югре сегодня представляют более 1,5 тысячи спортсменов из 12 муниципалитетов. В 2024 году югорские армрестлеры завоевали 66 медалей на всероссийских соревнованиях, а в 2025-м спортсмен из округа выиграл «золото» чемпионата России и стал победителем мирового первенства в Болгарии.

Тхэквондо ГТФ также постепенно укрепляет позиции в спортивной системе региона. В автономном округе этим видом единоборств уже занимаются более 100 спортсменов. Официальная аккредитация, как подчёркивают в департаменте, даст дополнительный импульс развитию направления, позволит расширить тренировочную базу, усилить подготовку тренеров и вывести спортсменов на новый уровень соревновательной практики.