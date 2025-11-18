Правительство Югры приняло ряд важных решений

Правительство Югры на прошедшем заседании утвердило ряд решений, о которых в своих соцсетях рассказал губернатор автономного округа Руслан Кухарук. Одобрен проект закона об учреждении медали «За мужество и доблесть в специальной военной операции». По словам главы региона, это станет еще одним способом выразить благодарность участникам СВО. Он напомнил, что в округе уже действует широкий комплекс мер поддержки военнослужащих и их семей, который регулярно корректируется с учетом запросов бойцов. Инициатива о создании специальной награды прозвучала на одной из встреч губернатора с военнослужащими во время поездки в Донбасс.

Еще одно решение связано с развитием городской среды. В региональные нормативы градостроительного проектирования вносятся изменения, касающиеся применения понижающего коэффициента при расчете количества парковочных мест в проектах комплексного развития территории. Это позволит на месте аварийного фонда проектировать новые районы с необходимой инфраструктурой. Сейчас в Югре одобрено 31 проект комплексного развития территорий, 17 из них уже находятся на стадии реализации.

Кроме того, в интересах коренных народов Севера упрощается процедура получения льгот на обустройство земель традиционного природопользования.