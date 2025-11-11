Югорчанам рассказали, что на самом деле происходит во время ретроградного Меркурия

С 9 по 20 ноября Меркурий снова перейдет в фазу ретроградного движения ‒ периода, который часто связывают с поломками техники и чередой неудач. Однако на самом деле это всего лишь оптическая иллюзия, а не мистическое влияние планеты. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал доцент кафедры «Общая физика» ПНИПУ, кандидат физико-математических наук Виталий Максименко.

«Магнитное поле Меркурия крайне слабое и не способно хоть как-то влиять на процессы, происходящие на Земле. И никаких других воздействий со стороны этой планеты на Землю нет», ‒ указал эксперт.

Ученые подчеркивают: это астрономическое явление никак не влияет на организм человека.

«Нет никаких научных данных, подтверждающих, что видимое положение Меркурия на небе способно влиять на биохимию мозга, работу нервной системы или наше эмоциональное состояние», ‒ рассказал эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Так, ретроградный Меркурий ‒ это лишь эффект восприятия, а не космическое влияние. Все «неполадки» этого периода происходят не на орбите, а, как правило, на уровне человеческого внимания, усталости и стресса.