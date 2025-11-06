Югра заняла восьмое место по доступности ипотеки в России

ХМАО вошёл в топ-10 регионов России по доступности ипотеки: округ занял 8-е место в общероссийском рейтинге РИА Новости. По данным исследования, средний ежемесячный платёж по ипотеке в Югре составляет 33,8% от совокупной зарплаты двух работающих членов семьи, пишет stribuna.ru.

Средний размер ипотечного кредита в округе достиг 4,4 млн рублей, что формирует ежемесячный платёж на уровне около 77,5 тыс. рублей. Эксперты агентства отмечают, что высокие позиции северных территорий во многом объясняются повышенными уровнями заработной платы в условиях Крайнего Севера и приравненных к нему местностей, которые «существенно превосходят среднероссийские значения» и, как следствие, улучшают показатель доступности кредитов на жильё.

Как следует из рейтинга, первую десятку преимущественно формируют северные и удалённые регионы. В числе аутсайдеров — Калмыкия и Северная Осетия — Алания, где отношение ипотечного платежа к доходам превышает 85%, что делает приобретение жилья с использованием кредитов заметно более затратным для семейных бюджетов.

В среднем по стране на обслуживание ипотеки уходит 48,8% от доходов двух работающих. По оценкам аналитиков, на общероссийскую динамику в 2025 году повлияли высокие процентные ставки и сокращение объёма государственных программ поддержки, что привело к сжатию рынка кредитования. На этом фоне показатели Югры выглядят сильнее среднероссийских, что подтверждает относительную устойчивость регионального рынка труда и доходов населения.