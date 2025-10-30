Югра участвет в агропромышленной выставке УрФО

Губернатор Югры Руслан Кухарук возглавил делегацию автономного округа на Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа, которая проходит в Екатеринбурге по инициативе полпреда президента в УрФО Артёма Жоги. На участие зарегистрировались около 300 компаний и порядка 4 тыс. посетителей из 35 регионов России и трёх стран — Беларуси, Казахстана и Китая. Экспозиция охватывает полный цикл решений для АПК: от сырья, техники и оборудования до готовой пищевой продукции.

Югру на выставке представляют АО «Югорский рыбоводный завод», АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский», ООО НРКК «Санта-Мария», ООО «СП “Белоярское”», АО «Саранпаульская оленеводческая компания», ООО «Обь-регион», ООО «Югорские традиции» и другие производители. «Наши сельхозтоваропроизводители представлены под общим знаком “Сделано в Югре”. Для многих наш регион ассоциируется с добычей углеводородного сырья. Но мы понимаем, насколько сегодня ценно не только создавать условия для энергетической безопасности страны, но и поддерживать наших сельхозтоваропроизводителей, которые в непростых климатических и логистических условиях ведут свою деятельность. Эта площадка позволяет представить продукцию, которая является образцом высокого качества. Она сделана с душой и по традициям, давно живущим на нашей югорской земле», — отметил Руслан Кухарук.

Деловая программа включает заседание Совета при полномочном представителе президента в УрФО: главы регионов доложат об итогах уборочной кампании 2025 года и обсудят кадровое обеспечение агропромышленного комплекса.

По данным правительства округа, в АПК Югры действуют 1 119 хозяйствующих субъектов, из них 576 — индивидуальные предприниматели и 543 — юридические лица; занято свыше 17 тыс. человек. Объём выпуска продукции агропромышленного комплекса по итогам 2024 года составил 12,9 млрд рублей. «Уверен, что XIII Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа станет важной площадкой для развития партнёрских отношений, решения актуальных вопросов развития агропромышленного комплекса», — подчеркнул губернатор.