В Югре готовятся к открытию филиала Национального центра «Россия»

В Ханты-Мансийске идет активная работа по созданию филиала Национального центра «Россия» — масштабного культурно-образовательного пространства, которое станет главным символом юбилейного года для региона. Югра вошла в число первых пяти субъектов страны, где такие филиалы появятся по указу президента Владимира Путина. Открытие запланировано на декабрь 2025 года и будет приурочено к 95-летию со дня образования автономного округа.

Как рассказал губернатор Югры Руслан Кухарук, концепция будущей экспозиции сформирована на основе идей жителей региона. Весной этого года при участии экспертов Национального центра «Россия» в муниципалитетах прошли стратегические сессии, где свои предложения вносили общественники, молодежь и представители ветеранских сообществ.

Собранные идеи легли в основу концепции, которая отражает историю и уникальность каждого муниципалитета — от первых упоминаний Югорской земли до современного этапа промышленного освоения Севера. Экспозиция покажет не только богатство природных ресурсов и культурное наследие региона, но и достижения жителей, ученых, строителей, нефтяников, учителей и врачей.

По словам Руслана Кухарука, новая площадка станет пространством, где будут объединены достижения всех муниципалитетов Югры. Масштабная модернизация охватывает все помещения общей площадью около 6 000 квадратных метров. Уже завершены черновые работы, смонтированы инженерные сети, ожидается поставка отделочных материалов и мультимедийного оборудования. Было принято решение увеличить количество рабочих на объекте, чтобы уложиться в сжатые сроки, отметил губернатор.

Особое внимание на оргкомитете по строительству филиала уделили символике будущего центра. В логотипе проекта изображена гагара — сакральная птица народов Крайнего Севера. Согласно легенде, именно она добыла со дна океана первую землю, из которой выросли материки и острова. Этот образ символизирует уважение к корням и традициям коренных народов округа, а также стремление региона к развитию, сохранению идентичности и гармонии с природой.

Создатели проекта отмечают, что филиал будет не просто выставочным пространством, а современной площадкой для просветительских, научных и культурных мероприятий. По планам правительства округа и его партнеров — круглогодичного образовательного центра «Добрино» и Российского общества «Знание» — ежегодно здесь будут проходить мероприятия для не менее чем 20 тысяч участников.

Филиалы Национального центра «Россия» стали логическим продолжением грандиозной выставки-форума, проходившей на ВДНХ в Москве с ноября 2023 по июль 2024 года. За восемь месяцев выставку посетили более 18 миллионов человек из 120 стран мира, и именно Югра вошла в число ее самых ярких участников.

Стенд региона на выставке стал одним из самых посещаемых. Гости могли оказаться в виртуальной тайге с обзором 360 градусов, «оживить» мамонтенка Югорку, познакомиться с культурой и бытом коренных народов Севера, а также попробовать блюда северной кухни — пироги с олениной и нельмой, еловый лимонад, настойки из северных ягод.

Этот опыт интерактивного взаимодействия с посетителями лег в основу будущего филиала. Новый центр в Ханты-Мансийске продолжит традиции столичной выставки, но сделает их доступными для югорчан и гостей региона круглый год.

Национальный центр «Россия» станет площадкой, где можно будет увидеть вклад Югры в развитие страны, достижения региональных предприятий и инициативы, реализуемые в рамках национальных проектов. Экспозиция будет регулярно обновляться, а в ее основу лягут живые истории людей, создающих современную Югру.

Открытие филиала Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске станет одним из центральных событий юбилейного года округа, символом преемственности поколений и стремления региона к развитию, инновациям и сохранению культурного наследия.