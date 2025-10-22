Рост медианных зарплат в Югре прекратился, и даже началось снижение

В сентябре 2025 года медианная предлагаемая заработная плата в Югре снизилась по сравнению с началом года, однако остаётся одной из самых высоких в Уральском федеральном округе, рассказали эксперты hh.ru. По данным исследования, в Югре медианная предлагаемая зарплата составила 80 928 рублей, что на 8% меньше, чем в январе (минус 6 288 рублей). При этом показатель по-прежнему выше среднего по Уралу, где аналогичный уровень заработной платы составил 73 994 рубля и даже вырос за год на 7%.

Самые высокие зарплатные предложения в Югре традиционно фиксируются в сфере добычи сырья — медиана достигла 189 219 рублей. Почти столько же работодатели предлагают специалистам в области сельского хозяйства — 187 670 рублей, а также в направлениях транспорт и логистика (158 528 рублей), производство и сервисное обслуживание (149 353 рубля), строительство и недвижимость (148 641 рубль).

Значительные зарплаты также отмечены у представителей категорий рабочий персонал (142 785 рублей), высший и средний менеджмент (142 045 рублей), автомобильный бизнес (117 635 рублей), административный персонал (109 841 рубль), медицина и фармацевтика (88 733 рубля) и информационные технологии (84 733 рубля).

Наибольший рост по сравнению с началом года показали именно технические и производственные отрасли:

IT-сфера — рост на 13 735 рублей,

производство и сервис — +12 664 рубля,

строительство и недвижимость — +9 850 рублей,

добыча сырья — +9 807 рублей,

менеджмент — +8 373 рубля,

сельское хозяйство — +8 297 рублей.

В то же время в ряде направлений зафиксировано снижение зарплатных предложений. Больше всего падение коснулось категорий административного персонала (минус 43 877 рублей), домашнего и обслуживающего персонала (минус 32 348 рублей) и маркетинга, рекламы и PR (минус 12 192 рубля).

По мнению аналитиков hh.ru, динамика указывает на структурные изменения в спросе — рынок труда постепенно смещается в сторону производственных, IT- и инженерных профессий, где сохраняется высокая потребность в кадрах и растёт конкуренция между работодателями.