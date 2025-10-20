Синоптики прогнозируют в Югре потепление до +7 °С и мокрый снег

В начале новой недели в Югре сохранится умеренно прохладная погода с переменной облачностью и возможными осадками. По информации Ханты-Мансийского ЦГМС, завтра, 21 октября, в отдельных районах округа пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит от -1 до -6 °С, днем − от 0 до +5 °С.

В среду и четверг, 22-23 октября, синоптики также прогнозируют переменную облачность и местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 4-9 м/с, температура ночью от +1 до -4 °С, днем − от +2 до +7 °С.

В Сургуте, по данным Gismeteo, 21 октября ожидается ясная погода без осадков, днем до +2 °С, ночью − около -3 °С. В среду, 22 октября, прогнозируют кратковременные осадки и потепление до +3 °С, а к четвергу воздух прогреется до +4 °С. Ветер юго-западный, умеренный.