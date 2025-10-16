​В Югре начинается поэтапное закрытие речной навигации

В Югре началось постепенное закрытие речной навигации. Как сообщили в АО «Северречфлот», из-за похолодания и первых заморозков на малых реках региона образуется ледяной покров, что делает дальнейшее движение судов небезопасным, пишет «Стройкомплекс Югры».
Навигация уже завершена в ряде территорий:
- в Нижневартовском районе — на реке Вах,
- в Белоярском районе — на реке Казым.
В остальных муниципалитетах движение судов продолжается, однако, как уточнили в компании, сроки закрытия навигации уже определены ориентировочно и будут зависеть от погодных условий:
- Берёзовский район — до 19 октября,
- Октябрьский район — до 25 октября,
- маршрут «Сургут — Нялино — Селиярово» — до 25 октября,
- Ханты-Мансийский район — до 26–30 октября,
- Кондинский район — до 30 октября.
После завершения навигации суда будут поставлены на зимнее хранение и подготовку к следующему сезону.
Как отметили в «Северречфлоте», в период осенней распутицы, когда переправы уже закрыты, но лед ещё не окреп, транспортное сообщение с труднодоступными населёнными пунктами будет обеспечено воздушным транспортом — пассажиров планируют доставлять вертолётами.
Актуальную информацию о расписании и сроках закрытия навигации можно уточнить на официальном сайте компании severflot.ru.