В преддверии Дня отца Отделение СФР рассказало о мерах поддержки для югорских пап

В преддверии Дня отца, который в этом году отмечается 19 октября, Отделение СФР по Югре напомнило о мерах поддержки, доступных для пап. Хотя чаще всего за выплатами в связи с рождением и воспитанием ребенка обращаются матери, мужчины также имеют на это полное право − и все больше югорских отцов этим правом пользуются.

Только в 2025 году более 6 900 югорчан оформили пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Работающим папам пособие выплачивается в размере 40% от среднего заработка за два предшествующих календарных года. Неработающим − назначается минимальная выплата, в Югре это 15 155 рублей.

При этом пособие не прекращается даже в случае выхода родителя из отпуска и возвращения к работе.

Также югорские отцы могут:

Получить единовременное пособие при рождении ребёнка

Такую выплату может оформить один из родителей – мама или папа. В Югре сумма пособия с учетом районного коэффициента составляет 40 412 рублей. В 2025 году этой возможностью воспользовались 4 082 отца.

«Трудоустроенным − пособие назначается в беззаявительном порядке. Но если, к примеру, папа работающий, а мама нет, то Отделение СФР по ХМАО - Югре выплатит пособие только работающему отцу и наоборот», − отметили в Отделении СФР.

Получать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка

Так называемое единое пособие назначается на основании комплексной оценки нуждаемости семьи. Размер зависит от уровня дохода и может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка. Максимальный размер выплаты в Югре − 21 286 рублей.

Оформить материнский капитал

Даже мужчины могут оформить сертификат на маткапитал, если являются единственными родителями или усыновителями ребенка. Главное условие − гражданство РФ у отца и ребенка. В Югре с начала 2025 года более 140 отцов получили такой сертификат.

Получить больничный по уходу за ребенком

Если ребенок заболел, отец может открыть больничный лист. Для малышей до восьми лет пособие выплачивается в полном объеме (100%) от среднего заработка за два предшествующих календарных года, независимо от стажа. Для детей старше восьми лет – по стандартной схеме, в зависимости от вида лечения и страхового стажа.

− при амбулаторном лечении − за первые 10 календарных дней в зависимости от страхового стажа, а за последующие дни в размере 50 % среднего заработка;

− при лечении в стационарных условиях – за весь период больничного в соответствии со страховым стажем.

По каждому случаю лечения ребенка в амбулаторных условиях или при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях оплачивается до 15 календарных дней.

Подробнее обо всех мерах поддержки семьям с детьми читайте на сайте.