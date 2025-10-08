Фонд «Мой Бизнес» готов дать до 2 млн рублей на открытие бизнеса

В Югре стартовал приём заявок на получение субсидий от фонда «Мой Бизнес». Поддержку могут получить компании, работающие в обрабатывающих производствах, туризме, IT-индустрии, связи, здравоохранении, транспорте, гостиничном и ресторанном бизнесе, сообщает ugra-news.ru.
Субсидия предоставляется в размере до 2 миллионов рублей и может быть направлена на конкретные цели: аренду или ремонт офиса, покупку оборудования или программного обеспечения, приобретение транспорта, участие в выставках, а также оплату части затрат по договорам лизинга. Подать заявку могут предприниматели, чей бизнес зарегистрирован не более двух лет назад.
Поддержка носит софинансируемый характер: 80% затрат покрывает фонд, а 20% — сам предприниматель. Для ветеранов специальной военной операции действуют особые условия — их доля софинансирования снижена до 10%, а срок регистрации бизнеса не ограничивается.
Субсидия для ветеранов СВО может быть использована по широкому перечню направлений, включая:
- аренду и ремонт нежилых помещений;
- приобретение оборудования, оргтехники, франшизы или программного обеспечения;
- уплату первого взноса по лизингу;
- участие в выставках и ярмарках;
- организацию доступной среды для маломобильных граждан;
- регистрацию товарных знаков, патентов, оформление интеллектуальной собственности;
- приобретение фудтраков, грузовых автомобилей, самоходной техники;
- переоборудование транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями;
- участие в обучающих программах и повышении квалификации.
В 2025 году этой мерой поддержки уже воспользовались 43 предпринимателя региона. Среди них — Артём Хоробрых из Сургута, развивающий бренд Black Fox 3D. На полученные средства он закупил 10 новых 3D-принтеров и 3D-сканер, что позволило расширить производство и запустить новое направление — 3D-сканирование предметов для их последующего воспроизведения.
Приём заявок на субсидию в размере до 2 миллионов рублей стартовал 3 октября и продлится до 1 ноября 2025 года. Подробная информация о необходимых документах, условиях участия и требованиях к субъектам малого и среднего предпринимательства размещена на сайте фонда «Мой Бизнес».