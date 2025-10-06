В Югре подсчитали, сколько будущих мам получили пособия в 2025 году

Ко Дню беременных, который в России отмечают 7 октября, Отделение СФР по Югре подвело итоги: с начала года более 10 тысяч женщин в регионе получили выплаты и пособия, связанные с материнством и рождением ребенка.

3 882 беременные женщины оформили единое пособие − оно доступно тем, кто встал на учет в ранние сроки (до 12 недель) и чьи доходы ниже определенного уровня. Размер зависит от доходов семьи:

– 11 582 рубля в месяц − 50% от прожиточного минимума;

– 17 373 рубля − 75%;

– 23 165 рублей − 100%.

«Оформить пособие можно подав заявление через портал госуслуг, МФЦ, или обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по ХМАО – Югре. Никаких дополнительных документов собирать не понадобится: все необходимое фонд самостоятельно запросит в соответствующих органах и организациях», – рассказала управляющий региональным Отделением СФР Ольга Галюк.

Также с начала года более 10 тысяч югорчанок воспользовались родовыми сертификатами. Этот документ создается автоматически при первом визите в женскую консультацию и позволяет женщине выбрать медицинское учреждение, где она будет наблюдаться, рожать и получать помощь для ребенка в течение первого года жизни. Стоимость сертификата − 12 тысяч рублей, они напрямую поступают в медорганизацию.

Отдельная мера поддержки − пособие по беременности и родам. Его размер зависит от официального дохода и других факторов. В Югре в 2025 году такие выплаты получили 7 564 женщины:

– минимальная сумма выплат: 103 285 рублей;

– максимум: 794 355 рублей.

Для работающих женщин пособие оформляется через работодателя. Неработающим нужно обратиться в СФР, МФЦ или воспользоваться порталом Госуслуг. Однако важно: пособие доступно только тем, кто был признан безработным в течение года после увольнения. При этом, если женщина потеряла работу из-за ликвидации компании или закрытия ИП, комплексная оценка нуждаемости семьи не проводится.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).