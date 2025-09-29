В Югре продолжается программа «Время героев»

В течение трёх месяцев Павел Русин познакомился с работой ряда региональных департаментов и служб, участвовал в заседаниях правительства Югры и в подготовке Всероссийского молодёжного форума «Арктика. Лед тронулся». Кроме того, он прошёл практику в органах местного самоуправления на примере Сургута, Когалыма и Белоярского района.

Особое внимание в ходе стажировки было уделено вопросам поддержки военнослужащих, патриотическому воспитанию молодёжи и обеспечению региональной безопасности.

По словам Руслана Кухарука, полученные знания и опыт станут основой для дальнейшего профессионального роста стажёра. Программа следующего этапа уже согласована — в неё войдут региональные проекты, над которыми Павел Русин продолжит работу.

Федеральная программа «Время героев» направлена на подготовку и развитие управленческих кадров из числа военнослужащих и сотрудников силовых структур. Югра участвует в ней с первого года реализации.