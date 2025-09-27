28% жителей ХМАО не считают штамп в паспорте обязательным условием для появления ребенка

Почти треть жителей ХМАО уверены: заводить детей можно и без штампа в паспорте. Так считают 28% опрошенных экономически активных югорчан. Еще 34% говорят, что брак желателен, но не обязателен. И только 36% убеждены: жениться или выходить замуж перед рождением ребёнка необходимо, следует из опроса сервиса SuperJob.

«В целом мужчин и женщин, считающих брак обязательным условием для рождения детей, примерно поровну (37% против 35%). При этом женщины демонстрируют большую склонность к компромиссному варианту «не обязательно, но желательно» (39% против 30% мужчин). Позицию о необязательности брака разделяют 32% мужчин и 24% женщин», – говорится в результатах опроса.

Семейный статус и образование также влияют на взгляды. Женатые мужчины и отцы чаще холостых поддерживают обязательность брака. Среди мужчин со средним профобразованием этот показатель ниже (21%), чем у мужчин с высшим (38%).

У женщин – наоборот: замужние чаще незамужних считают брак желательным, но не обязательным (38% против 30%). Женщины с высшим образованием реже называют брак обязательным (31%), чем с профессиональным средним (39%).

Возрастная группа тоже играет роль: молодые женщины до 35 лет чаще поддерживают обязательность брака (40%), тогда как среди женщин 45+ это мнение разделяют лишь 23%, а половина назвала брак желательным, но необязательным (53%).

Отмечается и влияние дохода: мужчины с зарплатой свыше 100 тысяч рублей чаще выступают за обязательность брака, а женщины с таким же уровнем дохода – за его необязательность.