Более 150 спортсменов соревновались за Кубок губернатора Югры по конкуру

В Ханты-Мансийске завершились Всероссийские соревнования по конкуру и выездке на Кубок губернатора Югры. Турнир собрал 168 спортсменов из России и стран СНГ, став одним из крупнейших конноспортивных событий региона.

Всадники демонстрировали мастерство в преодолении сложных маршрутов с препятствиями, где решающими становились точность, скорость и слаженность работы спортсмена с лошадью. Финальные выступления определили победителей и призёров престижного кубка.

Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил обладателя Гран-при турнира Богдана Васьковского и его тренера Алину Захарову с заслуженной победой: «Поддержка болельщиков и атмосфера праздника сделали мероприятие незабываемым как для участников, так и для зрителей. Благодарю организаторов за отличную подготовку. Пусть впереди ждут новые достижения и успехи».

Соревнования прошли на базе школы олимпийского резерва по конному спорту «Мустанг» – главной конной площадки Югры, которая входит в десятку лучших конно-спортивных учреждений Российской Федерации. На базе Мустанга неоднократно проводились соревнования высокого уровня, среди которых международные соревнования по конкуру CSI3*, всероссийские соревнования по конному спорту на кубок Губернатора Югры, турниры Уральского федерального округа.