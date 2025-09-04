Мотоцикл отбросило на встречный автомобиль в Урае

Накануне, 3 сентября, в Урае на перекрестке улиц Ленина и Ветеранов произошло ДТП с участием трех транспортных средств. По предварительной информации, 43-летняя женщина за рулем ЗАЗ Chance не уступила дорогу мотоциклу Honda, после чего его отбросило на встречный Nissan.

«Около 12:55 на регулируемом перекрестке улиц Ленина - Ветеранов, 43-летняя женщина, управляя «ЗАЗ Chance», по предварительным данным, при выполнении маневра «поворот налево», на разрешающий сигнал светофора, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с мотоциклом «Honda», движущимся в прямом направлении, которого от удара отбросило на встречный автомобиль «Nissan», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

В результате аварии пострадал 27-летний мотоциклист.

Всего за минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали пять ДТП, в которых пятеро человек получили травмы.