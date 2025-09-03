16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,5947   EUR  93,8373  

Новости

Больше новостей
Сталкивается ли ваш ребенок с буллингом?
Комментировать
0
У вас есть тревога насчет будущего?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Югре за сутки в ДТП пострадали два пешехода − пятилетний ребенок и пожилой мужчина

Два пешехода получили травмы в ДТП в Сургуте и в Нижневартовске

​В Югре за сутки в ДТП пострадали два пешехода − пятилетний ребенок и пожилой мужчина
Фото: ГАИ Югры

Вчера, 2 сентября, в Сургуте и Нижневартовске произошли два наезда на пешеходов. Пострадали пятилетняя девочка и 71-летний мужчина. Они получили травмы, сообщает Госавтоинспекция региона.

Первое ДТП произошло около 18:40 в Сургуте. По предварительной информации, на улице Островского, в жилой зоне, 27-летняя девушка за рулем автомобиля Renault не уступила дорогу пешеходам и сбила пятилетнюю девочку. Ребенок шел рядом с мамой.

Позже, около 22:40, ДТП произошло в Нижневартовске. Под колеса автомобиля Chevrolet попал 71-летний мужчина. Как сообщают в ГАИ, он находился в состоянии алкогольного опьянения и перебегал дорогу вне пешеходного перехода − хотя тот находился в зоне видимости.

Всего за минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали три ДТП, в которых трое человек получили травмы, в том числе два ребенка.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:53, просмотров: 216, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В ботаническом саду Сургута проводят эксперимент с выращиванием злаковых культур в условиях севера 603
  2. Сургутяне сварили лучшую уху в Югре 566
  3. ​Невролог из Сургута: болезнь Альцгеймера стала первой причиной смертности в мире 553
  4. ​С 15 сентября Китай станет безвизовым для россиян 541
  5. Сургутянка спасла жизнь ребенка, став донором костного мозга 513
  6. ​В Тюменской области запущен проект «Стопмошенники72.рф» 496
  7. На «нефтяной» Аллее звезд Югры появились две новые фамилии 478
  8. Продажи новых автомобилей в России упали на четверть 475
  9. ​В тюменском селе откроют кинозал благодаря нацпроекту 457
  10. В Сургутском районе программой летнего отдыха и оздоровления охватили почти 5 тысяч детей 444
  1. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 4439
  2. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 2844
  3. ​Бастрыкин заинтересовался дракой мигрантов в Сургуте 2105
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30-31 августа? // АФИША 2027
  5. ​В Сургуте перекроют дорогу возле СурГУ ради ярмарки «Товары земли Югорской» 1867
  6. ​Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой 1831
  7. Медосмотр по-новому, штрафы выше, госпошлины дороже: что ждет водителей с 1 сентября // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1764
  8. ​Сургутский «Факел» побеждает в Суперлиге – 5:3 над «Ухтой» 1720
  9. Уличному искусству Сургута пора взрослеть и будоражить умы, а не наполняться красочными картинками и скульптурной банальщиной 1712
  10. ​Программа долгосрочных сбережений: инвестиции в уверенное будущее 1697
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 7833
  2. ​Единственный в истории Сургута 5695
  3. Оборонные комиссии – в действии 5370
  4. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 4824
  5. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 4811
  6. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 4457
  7. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 4439
  8. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 4438
  9. ​Тарифы ЖКХ 2025: как изменилась плата за услуги в ХМАО и Сургуте 4043
  10. ​Создателям города ‒ монумент: ГК «Сибпромстрой» реализовала мечту строителей 3491

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика