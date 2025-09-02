На одну учительскую вакансию в Югре приходится 13 соискателей

ХМАО вошел в число регионов УрФО с самым высоким конкурсом на вакансии педагогов. По информации hh.ru, на одну открытую позицию здесь в среднем приходится 13,2 резюме − это второй показатель после Ямала (13,9 резюме на вакансию). В остальных субъектах округа конкурс куда ниже: от 5,9 до 7,3 резюме.

При этом Югра показала не самый высокий уровень предложений по зарплате. Учителям здесь в среднем предлагают 61,7 тысячи рублей в месяц − на 12 тысяч ниже, чем медиана по округу (73,6 тыс. руб.) и почти на 25 тысяч меньше, чем на Ямале, где зарплаты педагогов в вакансиях достигают 85 тысяч рублей.

По числу вакансий регион занимает четвертое место среди субъектов УрФО − на ХМАО пришлось около 7% от всех предложений (примерно 420 вакансий). Лидером по количеству остаётся Свердловская область − почти половина от общего объема (48 %).

В топ‑3 по зарплате, помимо ЯНАО и ХМАО, вошла Свердловская область − 51 тыс. руб. В Тюменской области предлагают в среднем 48,1 тыс. руб., в Челябинской − 40,1 тыс., в Курганской − 36,7 тыс. руб., отмечают аналитики.