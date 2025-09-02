Югорчанам рассказали о мифах и реальных методах ухода за срезанными цветами

Жителям Югры напомнили: газировка и удобрения не помогают продлить жизнь букету, а ежедневная замена воды и правильный срез действительно сохраняют свежесть растений. Об этом редакции siapress.ru рассказал ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Евгения Гладких.

По словам эксперта, срезанные цветы быстро вянут по трем причинам: им не хватает питательных веществ, в воде размножаются микробы, забивающие стебли, и растения теряют влагу через листья.

Некоторые популярные «лайфхаки» не работают. Например, сладкая газировка не продлевает жизнь букета – красители в ней токсичны, а сахар ускоряет рост бактерий. Бесполезно и вредно раздавливать стебли молотком или делать крестовые надрезы: это только открывает дорогу инфекциям. Не стоит наливать в вазу кипяченую или дистиллированную воду ‒ в ней мало кислорода и полезных веществ.

«Гораздо эффективнее использовать точно отмеренное количество сахара ‒ одну большую ложку на литр воды для питания, добавить еще одну-две столового уксуса или несколько кристаллов лимонной кислоты для подкисления и роста бактерий, а также две-три капли хлорсодержащего средства для дезинфекции. Но не стоит думать, что чем больше сахара, тем лучше, это не так. Высокие концентрации создают избыточное давление вокруг стебля. В результате клетки растения начинают терять воду, что приводит к быстрому увяданию», ‒ отметила Евгения Гладких.

Есть и особая методика для роз, гортензий и гвоздик с плотными стеблями: обновленный срез на пять-десять секунд опускают в кипяток, а затем сразу ставят в прохладную воду. Этот способ помогает убрать воздушные пробки в стеблях.

Эксперт напоминает: для продления жизни букета важно убирать из воды листья, не ставить цветы рядом с фруктами и держать их в прохладе, вдали от батарей и солнца. Лучший вариант ‒ использовать специальные препараты для срезанных растений.