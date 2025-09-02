16+
​Обгон не удался: на трассе под Лянтором перевернулась иномарка

Три человека пострадали в ДТП в ХМАО из-за ошибки при обгоне

​Обгон не удался: на трассе под Лянтором перевернулась иномарка
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 1 сентября, на трассе «Лянтор − Нижнесортымский» легковая Kia столкнулась с УАЗом и съехала в кювет. Есть пострадавшие, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 14:25 на 19 км автодороги «Лянтор − Нижнесортымский» в Сургутском районе, 29-летний водитель «Kia», по предварительным данным, при совершении маневра «обгон» транспортного средства «УАЗ», не выдержал боковой интервал, допустил с ним столкновение с последующим съездом в кювет и опрокидыванием», − говорится в сообщении.

В результате водитель и два пассажира Kia получили травмы.

Всего за минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали четыре ДТП, в которых семь человек получили травмы, в том числе ребенок.


Сегодня в 10:21
