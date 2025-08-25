Больше 2 тысяч семей в Югре оплатили учебу детей маткапиталом

С начала 2025 года более двух тысяч семей в Югре воспользовались материнским капиталом для оплаты образования детей. Как сообщили в региональном СФР, за семь месяцев текущего года было подано 2 414 таких заявлений. Общая сумма выплат − 154,2 миллиона рублей.

Как отметили в ведомстве, образование − это второе по популярности направление использования маткапитала после улучшения жилищных условий. Средства можно направить практически на всё, что связано с обучением: детский сад, школу, колледж, вуз, кружки, продленку, секции, даже автошколу и проживание в общежитии. Главное − наличие лицензии у образовательного учреждения или ИП.

«Чтобы родителям студентов было проще направить маткапитал на обучение, Отделение СФР по ХМАО − Югре заключило соглашения с шестью высшими учебными заведениями, с 11 организациями среднего профессионального образования и 260 детскими садами. Благодаря соглашениям вся информация об обучении ребенка предоставляется учебным заведением по запросу Социального фонда без участия заявителя. От родителей требуется только заявление о распоряжении маткапиталом, которое можно подать в личном кабинете на портале госуслуг. Кроме того, оплатить материнским капиталом можно не только первое, но и второе высшее образование», – рассказала управляющий Отделением СФР по Югре Ольга Галюк.

Подать заявление можно, когда ребенку, давшему право на маткапитал, исполняется три года − если речь идет о школьном или вузовском образовании. Но оплатить детсад можно и раньше. Еще одно условие − к началу обучения ребенку должно быть не более 25 лет, а сама организация должна находиться в России.

Среди вузов, участвующих в соглашениях с СФР: Сургутский госуниверситет, Сургутский государственный педагогический университет, Югорский госуниверситет, Нижневартовский госуниверситет, Ханты-Мансийская медакадемия и Индустриальный институт ИндИ − филиал ЮГУ.

Пошаговую инструкцию «Как подать заявление на направление маткапитала на образование» через портал Госуслуг можно скачать здесь.

По всем возникшим вопросам, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).