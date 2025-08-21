Югре одобрен инфраструктурный кредит на развитие системы ЖКХ

Югре одобрили заявку на предоставление инфраструктурного кредита в размере около 2,7 млрд рублей для реализации ключевых проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Решение принято на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию России.

По словам губернатора Югры Руслана Кухарука, средства будут направлены на пять масштабных проектов, которые затронут Горноправдинск, Сургут и Сургутский район. В их числе:

реконструкция инженерных коммуникаций в Горноправдинске с возведением новой котельной и модернизацией очистных сооружений;

капитальный ремонт системы водоотведения Сургутского района;

строительство котельной в районе поселка Юность (Сургут);

модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения поселка Юность;

расширение и обновление системы теплоснабжения Сургута.

Реализация этих проектов улучшит качество тепло-, водоснабжения и водоотведения для 64 тысяч жителей региона. Кроме того, это позволит подключить к централизованным сетям почти 610 тыс. кв. м нового жилья, запланированного к строительству до 2035 года.

Глава региона поблагодарил заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, Минстрой РФ, Фонд развития территорий и федеральные ведомства за содействие в получении кредита и возможность реализации значимых для Югры инициатив.