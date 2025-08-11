​Югра вошла в число регионов с низкой аварийностью на дорогах

Югра заняла шестое место в рейтинге регионов России по минимальному количеству ДТП с пострадавшими за первое полугодие 2025 года. Исследование подготовлено РИА Новости на основе данных МВД РФ.

С января по июнь в Югре зарегистрировано 49,5 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспортных средств. Это значительно ниже среднероссийского уровня, который составляет 92,1 аварии на тот же объем транспорта. Число ДТП с пострадавшими в округе снизилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По числу пострадавших в авариях – погибших и раненых – Югра также демонстрирует относительно благополучную ситуацию: 39,1 человека на 100 тысяч жителей региона.

Лидером рейтинга с минимальным количеством ДТП стала Чеченская Республика (13,9 аварии на 100 тысяч автотранспортных средств). В первую пятерку вошли Томская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская и Московская области.

В целом в России за первые шесть месяцев 2025 года зарегистрировано 55,9 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 0,7% меньше, чем годом ранее. Число погибших сократилось на 2,8%, раненых – на 1%.

Самые высокие показатели аварийности зафиксированы в Туве и Костромской области, где количество ДТП с пострадавшими в десятки раз превышает показатели лидеров рейтинга.