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​В Югре несколько тысяч детей получат путевки в летние оздоровительные лагеря

Дети из льготных категорий в Югре бесплатно поедут отдыхать в лагеря

​В Югре несколько тысяч детей получат путевки в летние оздоровительные лагеря
Фото pixabay.com

Почти 4,6 тысячи детей из льготных категорий в Югре получат бесплатные путевки на отдых и оздоровление в летних лагерях. Это на 17 процентов больше, чем годом ранее. Около 3,1 тысячи отправятся в местные оздоровительные учреждения, и остальные 1,5 тысячи выедут за пределы автономного округа. Такие данные привела директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева в ходе эфира Центра управления регионом.

Путевки будут получать дети в возрасте от 6 до 17 лет из многодетных семей, а также семей с низкими доходами, попавших в трудную жизненную ситуацию, где дети остались без попечения родителей, или где отец отправился на боевые действия. «Напомню, что за каждой такой семьей закреплен социальный координатор, который поможет решить, в том числе вопросы отдыха и оздоровления детей не только в учреждениях социального обслуживания, но и в других оздоровительных организациях, свяжется с уполномоченным в муниципальном образовании органом, чтобы обеспечить каникулярный отдых ребенка», – отметила Тереза Пономарева.

Путевки даются по заявке. Для этого родителям или опекунам, если их семья попадает в льготную категорию, нужно обратиться в управление социальной защиты населения, опеки и попечительства. Далее потребуется пройти медицинское обследование ребенка, и назначить даты поездки.

Все подробности можно увидеть в паблике правительства автономного округа в сети «ВКонтакте».


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Сегодня в 10:19, просмотров: 165, комментариев: 0
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