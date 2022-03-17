16+
Логотип Сиапресс
USD  108,0521   EUR  118,7601  

Новости

Больше новостей
В России запустят аналог Instagram - Россграм. Зарегистрируетесь?
Комментировать
0
Вы пользуетесь Instagram?
Комментировать
0
Экономический кризис в России...
Комментировать
0
Вы пострадали от падения рубля?
Комментировать
0
Больше опросов

Эксперты рассказали югорчанам, как не стать жертвой кибермошенников

800 миллионов рублей украли мошенники у югорчан

Эксперты рассказали югорчанам, как не стать жертвой кибермошенников
pixabay.com

По статистике Банка России, почти 70% случаев хищений со счетов физлиц и 77% – юрлиц совершаются с использованием социальной инженерии – метода получения доступа к конфиденциальным данным с использованием психологического воздействия. Об этом рассказали представители реготделения Банка России и полиции жителям Югры на вебинаре по повышению киберграмотности.

По данным окружного УМВД, в 2021 году в округе зарегистрировали 9,5 тыс. мошенничеств и краж с банковских карт. Это на 7% меньше, чем в 2020 году. Общая сумма хищений со счетов югорчан превысила 800 млн рублей (за весь 2020 год – 500 млн рублей).

«Популярными сценариями мошенников являются звонки/сообщения от лжесотрудников банков о блокировке или списании средств с карты, оформлении кредита на имя жертвы и последующем переводе средств на безопасный счет, звонки автору объявления в интернет-магазинах о покупке/продаже товара, реклама от «псевдоброкеров» с предложением инвестиций на электронных торговых площадках, обращения «сотрудников» силовых структур, обман с использованием сервиса поиска попутчиков», - рассказали ведущие вебинара.

По словам замначальника отдела безопасности реготделения Банка России Алексея Нохрина, мошенники оперативно подстраиваются под актуальную повестку – сегодня это новости о блокировке банковских карт в связи с санкциями, мерах государственной поддержки, социальных выплатах. Злоумышленники убеждают, что жертва потеряет все деньги из-за отключения банка от международной системы межбанковских сообщений SWIFT (СВИФТ). Чтобы спасти сбережения, якобы нужно перевести их на специальный «безопасный счет».

Также растет число фишинговых (поддельных) сайтов, особенно перед праздниками, в период отпусков. Кроме того, участились случаи, когда граждан обманывают лжеброкеры, предлагая «выгодные» инвестиции на электронных торговых площадках, вложения в различные несуществующие криптовалюты.

«Перед тем как принять любое финансовое предложение, особенно с обещанием доходности намного выше рыночного уровня, проверьте компанию на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию», там же есть список организаций с признаками нелегальной деятельности», – подчеркнул Алексей Нохрин.

По словам экспертов, чаще всего мошенники делают ставку на знание человеческой психологии – запугивают жертву или обещают ей быстрые деньги, не давая возможности трезво оценить ситуацию. Телефонный звонок – это самый массовый инструмент социальных инженеров.

«Если вам поступил звонок от якобы сотрудника банка, полиции или ФСБ, прекратите сомнительный разговор, наберите номер горячей линии банка вручную (он указан на оборотной стороне карты) и уточните информацию. Ни в коем случае не сообщайте данные банковской карты, ПИН-код или одноразовый пароль. Сотрудники банка никогда не запрашивают реквизиты и секретную информацию карты, а сотрудники правоохранительных органов не звонят, а приглашают граждан повестками», – пояснил представитель регулятора.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:41, просмотров: 201, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Запущен югорский «филиал» информационного ресурса Объясняем.рф 669
  2. ​В Югре собрали предложения о том, как жить и развиваться в условиях санкций 663
  3. ​Регионы России перенимают опыт и практики Югры по организации социального обслуживания 626
  4. ​Более 4,5 тысяч югорчан получат разовую выплату ко Дню Победы 580
  5. ​В Сургуте экс-сотрудницу банка приговорили к 4 годам колонии за кражу 19 млн рублей 451
  6. Что подорожало в России сильнее всего? 449
  7. «Ведомости»: россияне будут годами дожидаться новых медпрепаратов 437
  8. Шесть человек умерли от коронавируса за сутки в ХМАО 412
  9. В России увеличат МРОТ, прожиточный минимум и зарплаты бюджетников 404
  10. В Нижневартовском районе 53-летний водитель не выспался и въехал в снежный вал 362
  1. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 4661
  2. Россияне остались без отдыха за границей и внутри страны 3313
  3. Потребительские патриоты 3265
  4. ​Переобулись 3240
  5. В Югре в сетевых магазинах ввели ограничения на продажу продуктов 2985
  6. Сергей Юнганс: «Мы сами формируем того зрителя, который в будущем полюбит классическую музыку, оперу, балет…» 2808
  7. Гипермаркет «Лента» в Сургуте прокомментировал ограничения на число приобретенных товаров 2397
  8. В Сургуте сдали проблемный дом в 41 микрорайоне 2380
  9. Вартовчане простились с погибшим в Украине военнослужащим Игорем Василенко 2312
  10. Ледовые городки в Нижневартовске и Мегионе построили с нарушениями 2000
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 16842
  2. Югорчане собирают деньги на лечение от лейкоза ребенка из Нижневартовска 9342
  3. В Нефтеюганске может появиться Макдоналдс 7694
  4. «Донор со стажем»: нефтеюганец сдал кровь 156 раз 7028
  5. Югорчанина приговорили к 280 часам обязательных работ за кражу туалетной воды 6918
  6. ​Жириновский – по-настоящему главный символ и пророк современной России. Жив ли предсказатель войны? 6823
  7. Скорая помощь спасла вартовчанку, у которой возникла аллергия после приема лекарств 6685
  8. ​Не так уж и единогласно получилось 6655
  9. В Нижневартовске осудят экс-начальника управления Пенсионного фонда за коррупцию 6405
  10. Лжеполицейские раскрутили югорчанина на полтора миллиона рублей 6183

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика