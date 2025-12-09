​В Нефтеюганске возобновили капитальный ремонт городского фонтана

Капитальный ремонт единственного городского фонтана в Нефтеюганске, который простоял закрытым с 2020 года, вышел на новый этап. Как сообщает канал «Стройкомплекс Югры», на объект вышла новая подрядная организация, имеющая опыт реконструкции и строительства фонтанов.

Предыдущие попытки восстановить главную городскую достопримечательность успехом не увенчались: за пять лет на объекте сменилось несколько подрядчиков, а последний контракт был расторгнут летом этого года. Сейчас новая компания заверяет, что работы идут по плану, а цель — открыть обновлённый фонтан к следующему летнему сезону.

С учётом зимних условий подрядчик приступил к устройству временного купола, который позволит вести работы в тёплом контуре. «Поскольку зимой работы нужно проводить в тепле, сейчас мы занимаемся установкой временного купола. После того как сделаем тепляк, приступим к внутренним работам», — отметил представитель подрядчика Сергей Шевченко.

Проект капитального ремонта предусматривает комплексное обновление объекта. Планируется:

заменить гранитную плитку, освещение и подсветку фонтана;

обновить инженерные сети;

благоустроить прилегающую территорию.

После завершения работ фонтан будет работать в двух режимах — динамическом и статическом, с автоматическим переключением. Это позволит разнообразить визуальные эффекты и сделать объект более зрелищным для горожан и гостей Нефтеюганска. На защитный купол нанесут символ города — медведей.

Полностью завершить капитальный ремонт планируется в апреле 2026 года.