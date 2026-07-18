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​Двое молодых людей погибли в лобовом ДТП под Сургутом

Смертельная авария произошла ночью в Сургутском районе

​Двое молодых людей погибли в лобовом ДТП под Сургутом
Фото: Полиция Югры

В Сургутском районе сегодня ночью произошло смертельное ДТП. В аварии погибли водитель легковушки и его несовершеннолетний пассажир, сообщили в Госавтоинспекции Югры.

«18 июля около 03:05 на 36 км автодороги «Сургут-Когалым», водитель, женщина 1999 года рождения, управляя автомобилем «NISSAN TIIDA», двигаясь со стороны г.п. Федоровский в сторону г. Сургута, по предварительным данным, выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем «ВАЗ 21099», под управлением водителя 2006 года рождения», – говорится в сообщении.

В результате ДТП 20-летний водитель ВАЗа и его 18-летний пассажир скончались на месте до приезда скорой помощи.

Водитель Nissan и два ее пассажира, в том числе ребенок 2025 года рождения, получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу.

На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.


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Сегодня в 12:25, просмотров: 42, комментариев: 0
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