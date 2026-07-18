В выходные в Сургуте потеплеет до +30 градусов

Жителей Сургута ждут по-настоящему летние выходные. По информации сервиса Gismeteo, воздух в городе прогреется до +30 градусов.

В субботу, 18 июля, синоптики прогнозируют солнечную погоду. Ночью ожидается около +17 градусов, утром – +24, днем столбики термометров поднимутся до +29, а вечером температура составит около +25 градусов. Осадков не ожидается.

В воскресенье станет еще жарче. Ночью температура составит +19 градусов, утром – +26, а днем воздух прогреется до +30 градусов. Вечером сохранится комфортная температура около +25 градусов, дождей также не прогнозируется.

В понедельник жара сохранится. Днем синоптики также обещают до +30 градусов, однако утром и днем возможны небольшие кратковременные дожди.