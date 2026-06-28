В Сургуте мужчина утонул во время купания в запрещенном месте

Сегодня, 28 июня, в Сургуте на реке Черной утонул мужчина 1991 года рождения. Трагедия произошла в месте, не оборудованном для купания, сообщили в ГУ МЧС России по Югре.

Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера от очевидца. На место незамедлительно прибыли оперативные службы. Спасатели извлекли мужчину из воды без признаков жизни.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

В МЧС Югры напоминают, что купаться следует только на официально оборудованных пляжах. Также спасатели рекомендуют не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и в темное время суток, не оставлять детей без присмотра, не нырять в незнакомых местах и не подплывать к проходящим судам и маломерным плавсредствам.