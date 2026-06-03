Полиция Сургута провела миграционный рейд и выдворит шестерых иностранцев

В Сургуте прошел масштабный рейд по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Особое внимание полицейские уделили местам компактного проживания иностранцев, объектам их трудовой деятельности и заведениям общепита, сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на полицию региона.

Для повышения эффективности рейда сотрудники полиции использовали беспилотники. Мероприятие организовало УМВД России по Сургуту при поддержке Росгвардии.

«Для повышения эффективности рейдовых мероприятий стражи порядка использовали беспилотные летательные аппараты, управляемые специалистами службы связи УМВД. Мероприятие организовано УМВД России по г. Сургуту при поддержке сотрудников подразделения Росгвардии», — говорится в сообщении полиции.

Во время рейда правоохранители проверили более 10 мест пребывания иностранных граждан. Около 100 человек доставили в отдел по вопросам миграции. Всех проверили по оперативным базам, сфотографировали и дактилоскопировали.

По итогам проверки выявили административные нарушения. В отношении шести иностранных граждан принято решение о принудительном выдворении за пределы России.

Кроме того, за сутки возбудили два уголовных дела о фиктивной регистрации гражданина России по месту пребывания или жительства.