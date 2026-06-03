Аэропорт Сургута вошел в число лучших аэропортов России

Международный аэропорт Сургут стал дипломантом национальной авиационной премии «Крылья России» в номинации «Аэропорт года — Группа 3». В эту категорию входят воздушные гавани с пассажиропотоком от 1 до 3 млн человек.

Победителей премии определяет экспертное жюри. В его состав входят представители авиационного и туристического бизнеса, отраслевые аналитики, общественные организации и профильные СМИ.

По итогам года пассажиропоток аэропорта Сургута с учетом филиалов достиг почти 3 млн человек. В аэропорту связывают результат с развитием маршрутной сети, повышением качества обслуживания и созданием комфортных условий для пассажиров.

В течение года маршрутная карта пополнилась востребованными направлениями. Из Сургута открыли рейсы в Волгоград, Казань, Краснодар, Нижнекамск, Ставрополь и другие города России.

Ранее в сургутском аэропорту сменился руководитель. После почти 25 лет работы прежнего директора предприятие возглавил его первый заместитель Сергей Прийма.