Администрация Сургута продолжит обустройство велодорожек в главном городском парке

В Сургуте продолжат обустройство велодорожек в городском парке. Жители не раз обращались в администрацию с просьбой создать отдельные маршруты для велосипедистов.

В 2025 году дорожно-тропиночную сеть уже благоустроили на двух участках парка. Там появились велодорожки, которые позволили разделить велосипедные и пешеходные потоки. Благодаря этому протяженность веломаршрутов увеличилась, а отдыхать и заниматься спортом стало удобнее.

В этом году работы продолжатся. Специалисты благоустроят еще три участка дорожно-тропиночной сети с применением такого же подхода.

Проект разработан с учетом экосистемы парка. Новые дорожки прокладывают по существующим границам, чтобы сохранить зеленые насаждения и не нарушить зоны озеленения.

Ширину велосипедных и пешеходных дорожек также выбрали с учетом сложившейся экосистемы территории.