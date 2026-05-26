В Думе обсудили исполнение бюджета и крупные городские проекты 2025 года

Бюджет Сургута за 2025 год исполнен с профицитом в 287 миллионов рублей. Такие данные представили на заседании комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу. Как рассказала директор департамента финансов администрации Сургута Маргарита Новикова, доходная часть бюджета составила 49,7 миллиарда рублей, что соответствует 97,8 процента от уточненного плана. Расходы исполнены на 49,4 миллиарда рублей − это 94 процента от плановых показателей.

Основную часть налоговых поступлений традиционно составил НДФЛ − более 16 миллиардов рублей. Также выросли поступления от имущественных налогов. По словам главы депфина, это связано в том числе с улучшением платежной дисциплины жителей.

«Собираемость планировалась на уровне 83%, а по факту составила 90%», − отметила она.

Расходы бюджета за год выросли почти на 15 процентов по сравнению с 2024 годом. Деньги направляли на ремонт и строительство дорог, благоустройство, поддержку социальной сферы и реализацию инфраструктурных проектов.

Одним из крупнейших направлений вновь стало образование − на него направили более половины городского бюджета. Также Сургут продолжил участие в нацпроектах и региональных программах.

В числе крупных проектов − развитие научно-технологического центра. На строительство инженерной инфраструктуры, набережной протоки Кривуля и дорожной сети НТЦ в 2025 году направили более 1,2 миллиарда рублей.

«В 2025 году были продолжены мероприятия по реализации проекта «Научно-технологический центр в г. Сургуте». Средства в размере 1 228 957,6 тыс. рублей были направлены на строительство объектов инженерной инфраструктуры, устройство набережной протоки Кривуля, завершение строительство объекта «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте». В связи с окончанием реконструкции введен в эксплуатацию объект «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г.Сургут производительностью 150 000 мЗ/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями», − говорится в проекте решения.

Кроме того, в городе завершили строительство нескольких инфраструктурных объектов, включая дороги на улицах Тюменской и Усольцева, внутриквартальный проезд с автостоянкой в 37 микрорайоне, а также ряд спортивных объектов.

Во время обсуждения депутаты отдельно подняли тему благоустройства и исполнения программ по формированию комфортной городской среды.

«Бюджет осваивается достаточно эффективно. У меня есть несколько уточняющих вопросов, которые касаются конкретно программ формирования комфортной городской среды и развития жилищной сферы. Мы там имеем, на мой взгляд, недостаточный процент исполнения», − отметил народный избранник Дмитрий Нечепуренко.

Маргарита Новикова пояснила, что основные объекты были реализованы, однако часть проектов пришлось перенести из-за проблем с документацией и отставания подрядчиков.

«Наиболее крупные три проекта, которые у нас были запланированы, реализованы. Это тропиночная сеть в парке «За Саймой», благоустройство парковой зоны в 20А микрорайоне и объект на улице Республики, 75», − рассказала она.

По словам чиновников, часть работ по благоустройству и проектированию перенесли на 2026 год из-за несвоевременной подготовки документации и нарушения сроков подрядчиками.

Также депутаты обратили внимание на большое количество проектов, которые долго остаются только на бумаге.

«Мы имеем большое количество проектов, но не имеем средств обеспечения строительства этих объектов. Какая политика у нас планируется на ближайшие годы?» − поинтересовался Нечепуренко.

В администрации заявили, что сейчас делают ставку на завершение уже начатых проектов, а не на запуск новых.

«По поводу новых проектов, в ближайшее время мы планировать реализацию никаких не будем. Будем работать с тем, что у нас имеется на сегодняшний день, с теми проектами, которые у нас либо подвисли в части обеспечения финансированием, либо сталкивались с трудностями из-за недобросовестных подрядчиков», − пояснил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич.

По его словам, сейчас власти намерены довести до завершения уже существующие проекты и только после этого переходить к новым.

«Все те проекты, которые у нас есть, и вы знаете об этих проектах, которые находятся в подвисшем состоянии, мы будем доводить до логического завершения. Новых проектов, пока мы не реализуем старые, планироваться не будет», − подчеркнул Сорич.

Отчет об исполнении бюджета за 2025 год окончательно утвердят 28 мая на 45 заседании Думы Сургута.