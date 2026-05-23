Суд Москвы арестовал бывшего сенатора Василия Думу по делу о покушении на мошенничество

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал бывшего сенатора Василия Думу до 20 июля. Его вместе с бывшим адвокатом основателя инвестфонда Baring Vostok Дмитрием Клеточкиным обвиняют в покушении на мошенничество, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на суды общей юрисдикции Москвы.

По данным «Интерфакса», уголовное преследование Дмитрия Клеточкина связано с мошенническими манипуляциями по долговым обязательствам Василия Думы. Собеседники агентства в правоохранительных органах оценили ущерб по делу более чем в 20 млн рублей.

Василий Дума был членом Совета Федерации от Костромской области с 2004 по 2011 год. До этого он занимал должность первого заместителя главы администрации региона.

Сургутянам Василий Дума может быть известен по проекту в микрорайоне № 35-А. В 2020 году компания «ТЭК Инвест Добыча», принадлежавшая Василию Думе, обещала достроить один из проблемных домов с обманутыми дольщиками. Взамен компания должна была получить в аренду без торгов 13 муниципальных земельных участков и начать крупный жилищный проект.

Как рассказывал на тот момент глава Сургута Вадим Шувалов, компания Василия Думы обещала вложить за 10 лет более 7 млрд рублей в развитие микрорайона № 35-А. Однако в 2021 году губернатор Наталья Комарова отменила решение о выделении этих участков.