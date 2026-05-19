Полиция Сургута возбудила уголовное дело после гибели 10-летнего ребенка в ДТП

В Сургуте возбудили уголовное дело против водителя, который насмерть сбил 10-летнего ребенка на улице Крылова. Мужчину задержали на время расследования, сообщает пресс-служба полиции Югры.

Авария произошла 17 мая 2026 года примерно в 15:35. По предварительным данным, 54-летний водитель наехал на ребенка, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

После ДТП мальчика передали медикам, однако он умер в машине скорой помощи. В полиции уточнили, что водитель на момент аварии был трезв.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

UPD: «Суд избрал меру пресечения в отношении 54-летнего водителя автомобиля «ChevroletCruze», обвиняемого по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).По ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу до 17 июля 2026 года.Постановление не вступило в законную силу», − написали в соцсетях «Суды Югры».