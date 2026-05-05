В кардиоцентре Сургута выписали ребенка после сложных операций на сердце

Из Кардиоцентра Сургута выписали двухмесячную девочку, которая за первые недели жизни перенесла две сложные операции на сердце. До этого момента ребенок ни разу не был дома, сообщили в медучреждении.

Врожденный порок сердца у малышки врачи обнаружили еще до рождения. После появления на свет стало ясно, что потребуется несколько этапов лечения.

Первую операцию провели щадящим способом ‒ через прокол в бедренной вене. С помощью катетера врачи временно улучшили кровообращение и подготовили ребенка к следующему этапу.

Вторая операция прошла уже на открытом сердце. Хирурги вшили протез, который помог увеличить приток крови к легким и снизить кислородное голодание. По словам мамы, после операции состояние девочки заметно улучшилось.

Сейчас ребенка выписали домой, но лечение продолжается. Через несколько месяцев врачи планируют провести еще одну операцию, которая должна полностью исправить порок сердца.