Большинство читателей СИА-ПРЕСС больше волнует экономика, чем коррупция

Политическая и экономическая ситуация в России оказалась главной проблемой для читателей СИА-ПРЕСС. Такой вариант выбрали 77,3% участников опроса. Коррупцию поставили на первое место 19,7% респондентов, а состояние медицины и другие темы набрали по 1,5%.

При этом отношение к коррупции остается жестким. Во втором опросе 62,1% читателей не согласились с тем, что она перестала быть ключевой проблемой общества. С этим утверждением согласились 22,7%, еще 15,2% ответили «частично».

Третий опрос показал, что большинство не видит прогресса в борьбе с коррупцией. Более половины участников (52,3%) считают, что ее стало только больше. Еще 35,5% уверены, что ситуация не изменилась. Лишь 6,5% отметили положительный эффект от борьбы.

Интересно, что такие результаты во многом совпадают с общероссийскими тенденциями. По данным ВЦИОМ, сегодня россиян больше беспокоят экономика, политическая ситуация и проблемы здравоохранения, чем коррупция.