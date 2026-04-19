К 9 Мая в Сургутском районе готовят митинги, концерты, Парад кадетов, акции памяти

В Сургутском районе к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне запланировано более 200 мероприятий. В программу вошли церемонии возложения цветов, концерты, патриотические акции, работа полевых кухонь, «Вахта Памяти №1», а также изготовление Знамен Победы в каждом поселении. Об этом сообщил в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«В населенных пунктах будут организованы церемонии возложения цветов к мемориалам, запланированы концерты творческих коллективов и работа полевых кухонь. На территории памятников пройдет «Вахта Памяти №1». В Районном центре культуры в Белом Яре состоится большая программа с участием ветеранов и Парад кадетов, где будут задействованы 100 ребят из четырех школ. В Федоровском запланированы районный митинг и концерт. В Лянторе в ДК «Нефтяник» выступит Донецкий оркестр с программой «Непокоренные», – написал он в своих соцсетях.

По его словам, День Победы в этом году пройдет в рамках Года единства народов России, а одним из объединяющих символов снова станет Знамя Победы, созданное жителями района.

«Одним из объединяющих символов станет Знамя Победы, созданное в муниципалитете в прошлом году. Жители вышивали имена своих героев на лоскутах, которые затем сшили в единое полотнище 6 на 12 м. В этом году подобные знамена планируется изготовить в каждом поселении», – добавил Трубецкой.

Подготовка к 9 Мая уже идет. В поселениях оформляют праздничные пространства, волонтеры приводят в порядок памятники героям-фронтовикам после зимы.

В ближайшее время стартует акция «Георгиевская лента». Как отметил Андрей Трубецкой, в прошлом году волонтеры распространили 15 тысяч лент. Уже проходит акция «Красная гвоздика», средства от которой направят на поддержку ветеранов, в том числе на приобретение необходимых технических средств, включая слуховые аппараты.

Кроме того, к празднованию присоединятся учреждения образования и культуры в рамках акции «Окна Победы».