В Сургуте в 14-й раз прошла международная акция «Тотальный диктант»

Сургут в 14-й раз присоединился к международной просветительской акции «Тотальный диктант». В этом году знания русского языка решили проверить около 300 человек. Диктант писали на 11 площадках города по тексту доктора филологических наук Алексея Варламова, посвященному детству Александра Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«В рамках проведения просветительской акции у нас проходят подготовительные курсы. Это четыре занятия, которые состоялись в марте и апреле. В выходные мы писали пробные диктанты по текстам автора, чтобы познакомиться с его стилистикой. Обязательно повторяем правила, которые могут встретиться на Тотальном диктанте. Такая подготовка пользуется спросом, участники говорят, что занятия им очень помогли в прошлый раз. Приятно, что сургутяне проявляют интерес и приходят на сам диктант из года в год», – пояснила координатор акции «Тотальный диктант» в Сургуте Александра Кочкина.

Площадки для проведения акции работали в центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина, Сургутском государственном педагогическом университете, молодежном центре «Цвет», кинозале «Галерея кино 3D» и других локациях. Одной из необычных площадок стал сургутский аэропорт, где текст участникам зачитывала депутат Думы города Дина Биглова-Фатова.

«Участвую в Тотальном диктанте не в первый раз. Присоединялась к акции как в качестве диктора, так и участника. И каждый раз это волнительно. Быть диктором – это двойная ответственность, потому что от моей интонации и произношения зависит многое. Люди готовятся и переживают, после проверки щепетильно рассматривают каждую ошибку. За годы существования просветительская акция создала вокруг себя сообщество тех, кто по-настоящему любит русский язык. И самое приятное – среди участников не всегда есть профессионалы, которые ежедневно работают с текстами. Прекрасно, что Тотальный диктант объединяет сургутян», – отметила депутат.

Одновременно с основной акцией в городе во второй раз прошел «Недиктант.Дети». Более 10 школьников выполнили 20 заданий по тексту Алексея Варламова.

«Мне кажется, диктант нужен для того, чтобы мы могли узнать лучше родной язык. Участвую уже второй год подряд. В прошлый раз заняла первое место. Задания для нас придумывают интересные», – рассказала ученица начальной школы «Прогимназия» Ульяна Макеева.

Результаты участники смогут узнать после 25 апреля на сайте проекта. Награждение отличников запланировано на 16 мая.