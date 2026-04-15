В Сургуте в апреле будут ситуативно отключать воду для промывки труб

В Сургуте 27 апреля с 9:00 до 12:30 отключат холодную воду в нескольких домах на улице Солнечной из-за гидропневматической промывки участка водовода. Об этом сообщил Горводоканал. Под отключение попадут дома по адресам: улица Солнечная, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3/1, 3/2, 3/3 и 3/4.

Кроме того, с 13 по 17 апреля специалисты СГМУП «ГВК» проведут в микрорайоне А гидропневматическую промывку ввода Ду-300 и Ду-200 на ЦТП-11 рядом с улицей Магистральной, 10. Работы пройдут в два этапа с дезинфекцией водовода. При этом отключать будут только пожарный гидрант ПГ-51.

В предприятии уточнили, что все мероприятия проведут с лабораторным контролем. Если результаты исследований окажутся неудовлетворительными, промывку выполнят повторно.

Из-за изменения параметров на сетях водоснабжения возможно кратковременное ухудшение качества воды. После завершения работ транспортирующей организации СГМУП «ГТС» предстоит промыть внутриквартальные сети, а управляющим компаниям — внутридомовые.

По вопросам качества холодной воды жителям рекомендуют обращаться в управляющие компании или в диспетчерскую службу Горводоканала по телефону 45-65-44.