Жители Сургута пожаловались на пешеходную зону из песка у ЖК «Уютный»

В Сургуте жители 44-го микрорайона уже долгое время вынуждены ходить по песчаной отсыпке вместо полноценного тротуара на участке между ЖК «Уютный» и ЖК «Новые ключи». На проблему обратила внимание сургутянка Ангелина А.

«Прошу дать указ и проконтролировать восстановление пешеходной зоны от перекрестка улицы Крылова до остановочного комплекса «Александрия» в сторону ж/д вокзала. Между ЖК «Уютный» и ЖК «Новые ключи. Разобрали еще осенью», – написала она в комментариях под постом главы города Максима Слепова.

В департаменте строительства Югры пояснили, что пока на участке применяют временное решение: «Застройщик применяет временные меры по устройству тротуара в виде отсыпки песком. После запуска завода АБЗ и установления температурного режима тротуар заасфальтируют».

Также специалисты добавили, что подрядчику предложили уложить временное покрытие из доступных материалов поверх песка.

Позже в департаменте уточнили, что окончательное покрытие тротуара выполнят в соответствии с мастер-планом.

«Чистовое покрытие будет сделано в соответствии с мастер-планом и приведением участка тротуара в «доремонтное» состояние. Если там лежала тротуарная плитка, рабочие должны установить подобное покрытие», – отметили в Депстрое Югры.