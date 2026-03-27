Сургутские коммунальщики заранее готовят город к весеннему паводку

В Сургуте началась подготовка к весеннему паводку: коммунальщикам предстоит очистить более шести километров водоотводных канав и более 130 километров ливневой канализации. К работам приступили, как только позволили погодные условия, чтобы снизить риск подтопления улиц. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал начальник штаба ГО и ЧС департамента городского хозяйства администрации Сургута Евгений Московкин. «В настоящее время основные виды работ – это очистка водоотводных канав от снега. При потеплении температуры начнем подготовку ливневой канализации, а после таяния снега перейдем к откачке воды», – пояснил он.

Объем задач значительный и охватывает весь город. «Нам предстоит привести в порядок более 6 000 метров канав, они размещены по всему городу. Также нужно подготовить более 130 километров ливневой канализации. Кроме этого, очищаются колодцы и водопропускные коллекторы», – уточнил представитель администрации города.

Особое внимание уделяют проблемным участкам, где ранее фиксировались подтопления. В первую очередь работы начались на улице Разведчиков, 7: «В прошлом году там было подтопление, поэтому мы начали именно с этого места».

Еще один сложный участок – район Голд Фиш. Там в августе 2025 года проведено углубление канавы и очистка ее от поросли и мусора, но, учитывая, что она занесена снегом, требуется ее подготовка «Там возможно образование затора. На этом участке тоже организованы работы, – отметил Евгений Московкин. – Сначала нужно расчистить дорогу, добраться до канавы и труб». Для проведения работ задействована специализированная техника: два погрузчика, два экскаватора, три самосвала и две водооткачивающие машины.

«Отрабатываем сразу несколько участков одновременно. Сейчас после зимы ливневка замерзшая, некоторые ливневые колодцы нужно отпаривать, не так просто это, потому что внутри лед, песок», – отмечает представитель подрядной организации Павел Пашковский.

При этом подготовка к паводку ведется в городе круглый год. По словам спикера, активная фаза начинается задолго до весны. «Канавы, которые находятся в более запущенном состоянии, например, заросшие порослью каких-то кустарников, травы, засыпанные мусором, мы очищаем в этот период. Также готовим ливневую канализацию к зиме. Где-то закрываем водопропускные трубы, чтобы они не засорялись в зимний период. Ремонтируем колодцы по мере возможности, для того, чтобы можно было через них собирать воду», – отметил Евгений Московкин.

Как уточнили в администрации города, ресурсов для предотвращения подтоплений достаточно. В активе коммунальщиков — восемь единиц специализированной техники для расчистки водоотводных канав от снега, подготовки ливневой канализации, откачки огромных луж.

Подходят к профилактике подтопления улиц в Сургуте комплексно. Профилактика весенних луж — это и ежедневная уборка снега со своевременным его вывозом. «Уборка дорог у нас проходит ежедневно, я бы даже сказал, круглосуточно, — отмечает начальник отдела по организации и контролю за содержанием улично-дорожной сети МКУ «Дирекция дорожно-транспортного жилищно-коммунального комплекса» Андрей Байков. — Дороги у нас содержатся в соответствии с техническими требованиями, нормативами ГОСТов и контрактов, которые указывают четкие сроки по расчистке проезжей части, вывозу снега, обработке противогололедными материалами. Сейчас, пока снегопадов нет, на улицах у нас работает порядка 160 единиц техники как для чистки снега, так и для его вывоза».

За текущую зиму коммунальщики Сургута вывезли только с дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов города более 1,2 миллиона кубометров снега.

