Администрация Сургута напомнила правила сообщения о падеже животных и утилизации биологических отходов

В Сургуте владельцам животных напомнили об обязанности в течение суток сообщать ветеринарному специалисту о гибели животного, а также об обнаружении абортированного или мертворожденного плода. Об этом сообщила администрация Сургута. Власти города подчеркнули, что останки животных представляют биологическую опасность и могут распространять инфекции.

В сообщении говорится, что запрещено уничтожать биологические отходы путем захоронения в землю, сбрасывать их в водоемы, реки и болота, выбрасывать в бытовые контейнеры, а также вывозить на свалки и полигоны.

При обнаружении трупа животного, признаков болезни или внезапного падежа нужно обратиться в филиал БУ «Ветеринарный центр» в Сургуте и Сургутском районе по адресу: улица Профсоюзов, 29/1, либо по телефону +7 (3462) 31-90-53.

Горожан также просят сообщать в филиал обо всех случаях заболеваний животных, падежа, местах несанкционированного захоронения биологических отходов, а также о торговле в неустановленных местах живыми животными, продуктами животноводства и кормами без сопроводительных документов.

В администрации напомнили, что за сокрытие сведений о внезапном падеже или массовых заболеваниях животных, а также за несвоевременное извещение и непринятие мер по локализации предусмотрена административная ответственность. Наказание также грозит за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, убоя, переработки, хранения и продажи продукции животноводства.