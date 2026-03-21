Жители Сургута смогут подавать инициативные проекты по новым правилам

В Сургуте обновили правила выдвижения инициативных проектов и увеличили максимальную сумму на их реализацию. Одним из ключевых изменений стало исключение сбора подписей как способа поддержки инициатив. Теперь для подачи проекта необходимо провести собрание жителей, сообщила корреспонденту СИА-ПРЕСС директор департамента финансов администрации города Маргарита Новикова.

«Вся наша работа с инициативными проектами направлена на то, чтобы сделать этот механизм максимально доступным для жителей. С 2021 года уже реализовано 42 проекта, и это позволяет говорить, что мы движемся в правильном направлении. Поддержка жителей теперь возможна путем проведения собрания. Для легитимности достаточно присутствия всего 20 человек, которые обсудят проект», – отметила она.

При этом информация о таких встречах будет открытой, чтобы все заинтересованные могли прийти и высказать свое мнение. Если инициатором выступает территориальное общественное самоуправление (ТОС), порядок остается прежним – через проведение конференции.

Также увеличена максимальная стоимость инициативных проектов. Для локальных инициатив лимит вырос с семи до десяти миллионов рублей, для городских – с десяти до 15 миллионов рублей.

Представитель администрации подчеркнула, что механизм инициативного бюджетирования остается одним из самых доступных способов участия горожан в развитии города: «Если жители считают, что не хватает общественных пространств, детских или спортивных площадок, мероприятий – у них есть простой инструмент, чтобы направить бюджетные средства на эти цели».

В Сургуте сохраняется практика круглогодичного приема заявок. Проекты принимаются ежемесячно, а решение по ним комиссия принимает в течение месяца.

Дополнительную помощь жителям оказывает центр поддержки на базе МКУ «Наш город». Специалисты помогают подготовить документы, организовать собрание и пройти все процедуры.

В 2026 году на реализацию инициативных проектов в Сургуте предусмотрено 120 миллионов рублей. Уже запланирована реализация 14 проектов общей стоимостью 99,2 миллиона рублей.