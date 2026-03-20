Сургутская администрация усилила контроль за уборкой снега и наледи

В Сургуте сотрудники администрации ежедневно контролируют, как идет уборка снега и наледи на дорогах, тротуарах, во дворах и на территории социальных объектов, коммерческих организаций, торговых объектов, а также с крыш домов и зданий. Особое внимание уделяют тем участкам, по которым поступают обращения от жителей.

Работа подрядных организаций находится на личном контроле главы города Максима Слепова. По его словам, к исполнителям муниципальных контрактов при наличии замечаний применяют претензионную работу, а если штрафы не дают результата, с такими компаниями прекращают сотрудничество. Так уже произошло с одним из подрядчиков, отвечавших за очистку внутриквартальных проездов. После обращений горожан контракт с ним расторгли, а обязанности передали другим организациям. Сейчас, как отмечают в администрации, нареканий на этих участках нет.

«В вопросах недобросовестного подхода к работе подрядчиков в Сургуте позиция четкая: если не справляется с обязательствами — штрафные санкции. Не помогло — отстраним от работы. Городские дороги, проезды, общественные пространства и дворы должны отвечать всем необходимым правилам безопасности. Уборка снега во дворах — ответственность управляющих организаций. Они обязаны чистить крыльца, подходы к подъездам, а также своевременно устранять наледь и снеговые шапки с крыш домов. Здесь претензии предъявляют собственники домов. Они могут сменить УК, которая не справляется с обязательствами», — отмечает глава города.

Ежедневно на улицах Сургута работают около 160 единиц спецтехники. Во время сильных снегопадов число машин увеличивают до 290. Как пояснил начальник отдела организации и контроля содержания улично—дорожной сети города МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Андрей Байков, все работы ведутся по ГОСТам и Правилам благоустройства Сургута. Эти требования в обязательном порядке включают в муниципальные контракты.

«Согласно установленным правилам, запрещено формировать снежные валы на зеленых зонах, малых архитектурных формах, скамейках, расположенных вдоль тротуаров, а также на детских площадках. Не допускается складирование снега на расстоянии менее 10 метров от пешеходных переходов и 20 метров от остановочных карманов. Кроме того, запрещено перекрывать снежными валами перекрестки. Администрация Сургута осуществляет тщательный контроль за соблюдением данных требований», — отметил Андрей Байков.

Впереди потепление, поэтому своевременный вывоз снега в городе рассматривают как важную меру для профилактики подтопления улиц. Снег отправляют на пять полигонов, расположенных в разных частях Сургута. Если обильных осадков нет, подрядчики работают по графику и с учетом фактического состояния территорий. Во время снегопадов приоритет отдают магистральным улицам с наиболее интенсивным движением.

Под контролем остается и работа подрядчиков на других участках. Представитель ООО «ЮВиС», мастер участка Александр Гордиенко сообщил, что компания обслуживает 116 объектов, в том числе улицы, внутриквартальные проезды и 114 автобусных остановок.

«Бригады работают одновременно на разных участках, что позволяет параллельно очищать как магистрали, так и внутриквартальные проезды. Мы оперативно реагируем на обращения жителей. Снежные валы стараемся вывозить в день расчистки. О планах по уборке снега жителей предварительно информируем через чаты, взаимодействие также ведется совместно с Госавтоинспекцией», — рассказал Александр Гордиенко.

Отдельно контролируют механизированную очистку тротуаров. Участки, где есть риск образования наледи, а также зоны, на которые указывают жители, обрабатывают противогололедными материалами.

То есть в Сургуте системно усилен контроль за очисткой снега с крыш зданий и фасадов. Администрация города напоминает, что уборка наледи и снежных шапок должна осуществляться незамедлительно вне зависимости от графика уборки. Ответственность за ненадлежащее содержание территорий и зданий лежит на собственнике или эксплуатирующей организации, а за уборку территорий многоквартирных домов – управляющие организации.

Справка «НГ»: С начала нынешней зимы дорожные службы Сургута вывезли с улиц более 1,1 млн кубометров снега.

