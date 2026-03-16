​Гендиректор аэропорта Сургута Евгений Дьячков покидает пост и переходит в авиакомпанию «ЮТэйр»

Генеральный директор аэропорта Сургута Евгений Дьячков покидает свой пост после окончания контракта, сообщает sitv.ru. Как уточняется, дальше он продолжит работу в материнской структуре — авиакомпании «ЮТэйр», где будет заниматься управлением инвестиционными проектами. Кто возглавит аэропорт Сургута после его ухода, пока не сообщается.

Евгению Дьячкову 62 года. После окончания Киевского института инженеров гражданской авиации в 1985 году он был направлен в Сургутский объединенный авиаотряд инженером аэродромной службы. За более чем 35 лет работы прошел путь от инженера до генерального директора АО «Аэропорт Сургут».

С 2006 по 2016 годы он также был депутатом думы Сургута четвертого и пятого созывов и занимал должность заместителя председателя городского парламента.

За вклад в развитие гражданской авиации в Югре Дьячков в 2006 году был награжден знаком «Отличник воздушного транспорта», а в 2009 году получил почетное звание заслуженного работника транспорта региона. В июле 2023 года президент России Владимир Путин наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.